Martorelli sulla Viola: "Punto positivo a Genova: ma deve ricompattarsi"

Interpellato da TMW, l'agente Giocondo Martorelli ha commentato la partita di ieri tra Genoa e Fiorentina, dando la sua lettura sull'impatto che ha avuto Paolo Vanoli nel mondo viola: "Ci sono ancora così tanti punti in palio che si fa presto a risalire la china. Hanno due organici di buon livello, soprattutto la Fiorentina. Devono trovare autostima e ricompattarsi, il punto ottenuto a Genova è da considerarsi positivo".