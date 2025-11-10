Martorelli sulla Viola: "Punto positivo a Genova: ma deve ricompattarsi"
Interpellato da TMW, l'agente Giocondo Martorelli ha commentato la partita di ieri tra Genoa e Fiorentina, dando la sua lettura sull'impatto che ha avuto Paolo Vanoli nel mondo viola: "Ci sono ancora così tanti punti in palio che si fa presto a risalire la china. Hanno due organici di buon livello, soprattutto la Fiorentina. Devono trovare autostima e ricompattarsi, il punto ottenuto a Genova è da considerarsi positivo".
Un piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...di Mario Tenerani
