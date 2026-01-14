Calciomercato
Non solo Harrison, la Fiorentina si iscrive anche alla corsa per Maldini
FirenzeViola.it
Non solo Jack Harrison del Leeds, la Fiorentina continua a monitorare il mercato dei trequartisti e degli esterni nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. Stando infatti a quanto raccolto dalla nostra redazione la dirigenza viola avrebbe messo nel mirino anche il profilo di Daniel Maldini, attaccante in uscita dall'Atalanta su cui c'è anche l'interesse della Juventus, alla ricerca di un vice Kenan Yildiz. In ogni caso la priorità resta quella di chiudere prima per Harrison per poi valutare il da farsi.
© 2026 firenzeviola.it
