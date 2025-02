FirenzeViola Non solo gomme e vetri rotti: imbrattati di insulti i pulmini dei tifosi viola a Milano

Non è stato un bel trattamento quello ricevuto dai tifosi della Fiorentina che ieri si sono recati a Milano, per la partita contro l'Inter poi persa 2-1 dalla squadra di Palladino. Alla fine del match, alcuni sostenitori viola hanno trovato gomme bucate e vetri rotti sui mezzi con cui erano saliti in Lombardia da Firenze, andando incontro a vari problemi logistici per poter far rientro in Toscana.

"Viola Merda" è invece una delle scritte con cui sono stati imbrattati i suddetti mezzi, come mostra l'immagine raccolta dalla nostra redazione. Una serie di accadimenti decisamente spiacevoli con cui hanno dovuto fare i conti i gruppi di tifosi che si erano recati a Milano per seguire la partita.