Dagli inviati Frey: "Ho assistito alla storia di Firenze. Viola? Peggio alle spalle, ora conta vincere"

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Tra chi ha assistito dal vivo allo Scoppio del Carro e al sorteggio delle semifinali del Calcio Storico, come da tradizione di Firenze nel giorno di Pasqua, c'è anche Sebastien Frey. L'ex portiere viola, intervistato dai media presenti - tra cui noi di FirenzeViola - ha quindi iniziato dagli eventi cittadini di stamani, prima di spaziare sulla Fiorentina: "Intanto auguri a tutti di buona Pasqua. È la prima volta che vengo ad assistere allo Scoppio del Carro, prima non ne avevo avuto modo. La sindaca Funaro mi ha detto: "Per quello che rappresenti a Firenze, ti devi vergognare a non essere mai venuto..." (ride, ndr). Aveva ragione, allora ne ho approfittato e sono venuto con la famiglia. Questo evento è la storia di Firenze, mi sembrava doveroso venire almeno una volta a vederlo. Sono innamorato di Firenze e volevo assistere alla sua storia, che è unica. Ho visto anche il sorteggio del Calcio Storico, che è un'altra tradizione dei fiorentini".

Ieri una Fiorentina non bella, ma ha trovato tre punti nell'uovo di Pasqua.

"Adesso conta vincere. Il peggio è alle spalle, la Fiorentina adesso deve fare punti per poter programmare la prossima stagione. Non si può vedere la squadra nelle zone basse della classifica, quest'anno ci sono stati degli errori e va ricreata una squadra competitiva in Serie A. Speriamo poi di arrivare in fondo nelle coppe europee, alzare un trofeo vorrebbe dire aprire delle nuove dinamiche. Ma la permanenza in Serie A è fondamentale, va festeggiata cono tutti".

A breve il Crystal Palace.

"Sarà una battaglia, dovranno essere solidi e giocare con coraggio. In Europa può succedere di tutto, io auguro il meglio alla Fiorentina".