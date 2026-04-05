Dagli inviati
Anche Frey al sorteggio del Calcio Storico: ecco le semifinali del torneo 2026
Come da tradizione, ogni domenica di Pasqua si svolge a Firenze - prima del consueto Scoppio del Carro e volo della Colombina - il sorteggio delle semifinali del torneo di Calcio Storico che si terrà a giugno. All'estrazione in Piazza Duomo, dove erano presenti anche la sindaca Sara Funaro e l'ex portiere viola Sebastien Frey, il verdetto è stato il seguente: il 13 giugno avverrà la prima semifinale tra Rossi e Verdi, mentre il giorno dopo, 14 giugno, la seconda semifinale tra Bianchi e Azzurri.
Le vincenti si sfideranno per la classica finale del 24 giugno, in occasione di San Giovanni, come sempre sul sabbione di Piazza Santa Croce. Ecco il video con l'estrazione:
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaIl cammino della Fiorentina tra scontri diretti e palcoscenici prestigiosi: il calendario
FirenzeViolaVerona come Zenica: la 'sfangata' del Bentegodi evidenzia il limite più grosso della Fiorentina (e non solo)
Dagli inviatiFrey: "Ho assistito alla storia di Firenze. Viola? Peggio alle spalle, ora conta vincere"
I tre mesi di Paratici: i numeri dicono tutto. Vanoli il primo a trarne giovamento. La rivoluzione del diesse: nessuno la fermi. Niente paura, sono inglesi...Giochiamoceladi Mario Tenerani
Le più lette
1 I tre mesi di Paratici: i numeri dicono tutto. Vanoli il primo a trarne giovamento. La rivoluzione del diesse: nessuno la fermi. Niente paura, sono inglesi...Giochiamocela
Copertina
FirenzeViolaCon la testa più leggera verso Londra, ma la Fiorentina ha bisogno di recuperare pedine preziose
FirenzeViolaIl cammino della Fiorentina tra scontri diretti e palcoscenici prestigiosi: il calendario
FirenzeViolaSolomon assente a sorpresa a Verona ma atteso da Londra in poi, anche in vista del riscatto
Tommaso LoretoTre assenze pesanti, due protagonisti: il successo di Verona vale più di qualsiasi altra analisi (ma è un altro promemoria sulla rivoluzione che attende Paratici). Fagioli patrimonio del calcio italiano: va tutelato, non offeso
Alberto PolverosiVerona può diventare una trappola, ma se Kean e Ndour mantengono lo stesso rendimento della Nazionale e della Under 21, la Fiorentina parte in netto vantaggio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com