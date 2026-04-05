Dagli inviati Anche Frey al sorteggio del Calcio Storico: ecco le semifinali del torneo 2026

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Come da tradizione, ogni domenica di Pasqua si svolge a Firenze - prima del consueto Scoppio del Carro e volo della Colombina - il sorteggio delle semifinali del torneo di Calcio Storico che si terrà a giugno. All'estrazione in Piazza Duomo, dove erano presenti anche la sindaca Sara Funaro e l'ex portiere viola Sebastien Frey, il verdetto è stato il seguente: il 13 giugno avverrà la prima semifinale tra Rossi e Verdi, mentre il giorno dopo, 14 giugno, la seconda semifinale tra Bianchi e Azzurri.

Le vincenti si sfideranno per la classica finale del 24 giugno, in occasione di San Giovanni, come sempre sul sabbione di Piazza Santa Croce. Ecco il video con l'estrazione: