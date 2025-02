FirenzeViola Brutto episodio dopo Inter-Fiorentina: gomme bucate e scritte contro i tifosi viola

Spiacevole episodio accaduto ieri ad alcuni tifosi viola presenti a Milano in trasferta dopo il ko subito dalla Fiorentina contro l'Inter. un centinaio di tifosi fiorentini, arrivati in Lombardia direttamente da Firenze, hanno raggiunto lo stadio Meazza in metro dopo aver lasciato diversi mini van in zona Molino Dorino, da dove sono ripartiti in metropolitana per raggiungere San Siro. Quando sono tornati al parcheggio, una trentina di tifosi hanno trovato cinque mezzi con le ruote bucate, un vetro rotto e una scritta che non ha lasciato spazio a dubbi sugli autori dell'atto vandalico, ovvero "Viola Merda".

Un gesto vigliacco che ha creato non pochi problemi ai tifosi viola coinvolti, che ovviamente hanno dovuto fare rientro a casa con mezzi alternativi e in piena notte e che hanno dovuto lasciare i mini van a Milano a causa dei danni che non permettevano di poter riprendere i viaggi nell'immediato post gara della sfida persa contro i nerazzurri.



I tifosi presenti a San Siro per la partita contro l'Inter erano circa mille. Numeri importanti per una trasferta di lunedì sera, con tanti tifosi che si sono lamentati molto anche del prezzo del parcheggio, ovvero 27 euro a mezzo. Cifre esose che hanno spinto tanti tifosi a scegliere posteggi alternativi e a raggiungere lo stadio proprio con i mezzi pubblici, rischiando episodi anche più gravi rispetto a quello accaduto nel parcheggio di Molino Dorino.