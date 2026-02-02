Calciomercato

Christian Kouamé vicinissimo al Cagliari: i viola piazzano un altro esubero

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:10Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dimitri Conti

Per il passaggio di Christian Kouamé al Cagliari siamo ai dettagli. L'attaccante classe '97, ormai fuori dalle rotazioni in casa Fiorentina, era un esubero da piazzare nelle ultime ore per i viola, con il Ds Roberto Goretti che sembra esserci riuscito.

L'ivoriano dovrebbe infatti andare in Sardegna con la formula del prestito secco, nessuna contropartita nella trattativa, neanche Gabriele Zappa o Zito Luvumbo - del primo si era discusso nelle scorse ore ma le due società non hanno trovato la quadra, con la Fiorentina che l'avrebbe preso con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato all'eventuale salvezza, mentre il Cagliari aveva aperto soltanto a una cessione a titolo definitivo-.