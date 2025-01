NDOUR, Dal Benfica a Pogba: il talento che piace anche alla Fiorentina

© foto di pietro.lazzerini

La Fiorentina è ancora in cerca di un colpo che possa andare a rinforzare un centrocampo che dopo i problemi a Bove e vista la poca affidabilità di Richardson e Cataldi, uno dal punto di vista tecnico, l'altro da quello fisico, ha bisogno di forze fresche per poter cambiare marcia in questa seconda parte di stagione nella quale Raffaele Palladino vuole provare a tenere il treno delle squadre che precedono la squadra viola. L'ultimo nome uscito dalla lista dei giocatori seguiti da Pradè e Goretti è quello di Cher Ndour, talento cresciuto tra Atalanta e Benfica pronto a spiccare il volo dopo già diversi prestiti in giro per l'Europa.

Una carriera già da giramondo

190 centimentri longilinei, Ndour ha prima scelto il Benfica dopo ben 8 anni all'Atalanta, poi in Portogallo (principalmente nella squadra B del club lusitano) ha conquistato gli scout di tante squadre prima di essere acquistato nel 2023 dal Paris Saint-Germain che ha visto in lui un talento da far sbocciare. Per questo lo ha prestato dopo poco allo Sporting Braga nei primi sei mesi del 2024 (9 partite e 1 gol) e poi al Besiktas la scorsa estate (22 presenze tra campionato e coppa, 1 gol e 2 assist). Ora il PSG lo potrebbe richiamare alla base per poter cedere qualche altro giocatore in prestito e sbloccare alcune operazioni che i parigini hanno in ponte. Sul talento classe 2004 si sono affacciate già diverse squadre tra cui in particolare il Bologna e la Fiorentina.

Chi è Ndour

Ma chi è davvero Cher Ndour? Un talento seguito a Coverciano fin dalle selezioni più giovani, protagonista già a un Europeo Under 19 e ora in pianta stabile in Under 21. Si tratta di un centrocampista alto 190 centimetri molto longilineo, abile nella gestione del pallone e soprattutto negli scatti sul lungo con la palla tra i piedi. Qualcuno lo ha già paragonato a Paul Pogba non solo per le caratteristiche tecniche e fisiche che un po' ricordano il talento attualmente alle prese con la squalifica per doping, ma anche perché lo stesso Ndour ha ammesso di tifare Juventus e di avere come idolo il centrocampista francese. Capace di vincere con la Primavera del Benfica la Youth League e anche la Coppa Intercontinentale con il Penarol, ha un gran rapporto con mamma Alice e papà Paco, con quest'ultimo che ha seguito il figlio a Lisbona per stargli accanto in un'esperienza non banale. Nasce attaccante, cresce centrocampista con il gol nel sangue, con un sogno nel cassetto: provare a conquistarsi un posto in Nazionale in vista dell'Europeo del 2026. Un sogno non semplice da realizzare, chissà se Firenze potrà essere il trampolino giusto per farsi notare da Spalletti.