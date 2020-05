NAZIONE, Castro si è preso la 10. Commisso...

Secondo quando riportato dall'edizione odierna de La Nazione Gaetano Castrovilli sarà il nuovo leader della Fiorentina, e non solo tatticamente. Il presidente del club viola, Rocco Commisso, lo ha già battezzato come il prossimo numero dieci della Fiorentina e proprio su Castrovilli vuole puntare per riaccendere i riflettori su una dinastia che da un po' di tempo sembrava sulla via dell’estinzione.