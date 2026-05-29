FirenzeViola Nazionale, via all'era Baldini. Anche senza Mondiale, un'occasione da sfruttare

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Prende il via oggi l'era Baldini. Per Comuzzo, Ndour e Fortini una bella chance di mettersi in mostra

Prenderà il via oggi il ritiro della Nazionale italiana allenata da Silvio Baldini. Il ct dell’Under 21, promosso ad interim con tutto il suo staff e la sua delegazione per gli impegni di giugno con la Nazionale maggiore, parlerà oggi in conferenza stampa alle ore 14 per presentare i prossimi dieci giorni degli azzurri. Un ritiro non certo entusiasmante come quello di chi in questo momento sta preparando il Mondiale, ma comunque pieno di stimoli per i ragazzi dell’Under 21 che rappresenteranno in questa finestra la Nazionale più grande. Sì, perché Baldini ha scelto di portare con sé praticamente tutto il suo gruppo, con l’eccezione di capitan Donnarumma (e qualcun altro dei "grandi" come Palestra e Pio Esposito) che farà da guida ai più giovani.

I viola impegnati: un'occasione da sfruttare

La Nazionale si è ritrovata ieri per l’inizio del raduno, col lavoro da svolgere che parte però da oggi, con la conferenza stampa del commissario tecnico in programma a Coverciano alle ore 14. A seguire, nel pomeriggio, il primo allenamento dell’era Baldini, che vivrà di due amichevoli in questa finestra d’inizio estate: una contro il Lussemburgo e un’altra contro la Grecia, entrambe in trasferta. La Fiorentina è rappresentata da Pietro Comuzzo e Cher Ndour, più Niccolò Fortini che prenderà parte solo a questi giorni d’allenamento.