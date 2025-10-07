Social
Gita a Firenze per la famiglia Cataldi: per l'ex viola un tuffo nel passato
Gita con la famiglia a Firenze per Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio, in gol all'ultimo minuto di recupero sabato scorso su rigore contro il Torino, ha sfruttato il giorno di libertà che mister Maurizio Sarri ha concesso alla sua squadra per tornare assieme alla moglie Elisa e al figlio Tommaso nella città che lo ha ospitato nella scorsa stagione e che gli ha permesso di vivere un'annata da protagonista. Ecco la foto postata su Instagram dalla compagna e che ritrae la famiglia Cataldi nei pressi della Galleria degli Uffizi e con Ponte Vecchio sullo sfondo:
