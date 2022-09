NASSI A RFV, ACF da scudetto in 3 anni. Commisso...

Claudio Nassi, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola di varie tematiche attorno al mondo viola in compagnia di Alberto Di Chiara, presente in studio.

Sugli obiettivi...

"La Fiorentina deve puntare allo scudetto in 3/4 anni, non manca niente per farlo, sia in campo nazionale che internazionale. Il posto della Fiorentina è quello di puntare ad essere candidata alla vittoria sempre. Al Milan non hanno speso tantissimo ma hanno vinto lo scudetto. I soldi non sono tutto, anche perché il Chelsea ha speso tantissimo facendo operazioni molto discutibili. L'importante è capire e circondarsi di chi lo sa fare. Io non avevo osservatori ma segnalatori, soprattutto per guardare i campionati sudamericani".

Su Commisso...

"Il presidente deve imparare a stare zitto, deve stare più tranquillo e fare come i Friederick a Roma. Deve lasciare lavorare gli altri. C'è bisogno di fare le cose, non di parlare. Il silenzio è d'oro, la Fiorentina ha già perso uno scudetto per le parole del "Conte" sui metalmeccanici... Le critiche fanno parte del gioco. Torreira è un capitolo chiuso, anche perché Amrabat sta andando benissimo".

Sul modello Atalanta...

"L'Atalanta è una realtà a sé, ha sempre costruito tanti talenti in casa, ogni squadra deve fare il suo percorso. La Fiorentina è al centro di una delle regioni più importanti a livello giovanile ed ha una tifoseria eccezionale. Ai viola non manca niente".

Su Di Chiara...

"Di chiara era a Lecce e ci incontrammo in un autogrill zona Arezzo, lo feci firmare lì un contratto mostrando la squadra del futuro che volevo creare, pronta a lottare per lo scudetto".