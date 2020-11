NARDELLA, Oggi buona notizia sui contagi ma...

Il sindaco di Firenze e della città metropolitana Dario Nardella ha annunciato stamani ad Omnibus, su La 7, una buona notizia in merito ai contagi da Covid-19 in Toscana: "Dopo circa una settimana siamo scesi in Toscana di nuovo sotto i 2.000 e a Firenze sotto i 500 contagi giornalieri. Questo però non può essere preso come un inizio di una tendenza strutturale, dobbiamo avere molta pazienza e aspettare ancora qualche giorno. La situazione resta molto seria. Credo che da un lato non si debba fare allarmismo e terrorismo, ma dall'altro avere i piedi per terra e raccontare la verità. L'impegno principale della Regione è trovare nuovi posti letto".