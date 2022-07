NANI A RFV, Lo Celso? Serve il momento giusto

Il direttore sportivo, Gianluca Nani, si è così espresso a Radio FirenzeViola sui temi di mercato che riguardano la Fiorentina: "Lo Celso ha grandissima qualità, può giocare anche più avanti. Dipende come lo vuole utilizzare Italiano, se sono vere le voci che sento. I calciatori bravi non c'è mai il problema di dove farli giocare e, se la Fiorentina lo punta, credo sia una scelta ponderata e giusta visto il grande lavoro della dirigenza finora. E' fuori dal progetto del Tottenham, se la Viola lo prenderà farà un grande acquisto, poi le valutazioni tattiche spettano alla dirigenza".

Magari la Fiorentina aspetta che il prezzo si abbassi. E comunque ci sono anche altre pretendenti, come il Napoli...

"Il Napoli ci può pensare se vende Zielinski, visto che la politica partenopea ora è comprare per sostituire. Poi il mercato va fatto in maniera fantasiosa, con delle idee, quindi c'è sempre un momento più favorevole per bussare alla porta dei club. C'è da fare un ragionamento sul rischio che altre squadre di anticipino e la possibilità che il prezzo si abbassi. Quando arriva il momento in cui puoi chiudere, invece, devi sfruttarlo fino in fondo. Detto questo, l'adattamento anche di professionisti inglesi al calcio italiano non sempre è così immediato. E viceversa: Scamacca al West Ham va a fare un'esperienza nel campionato più competitivo al mondo".

Come vede l'acquisto di Jovic?

"Questi giocatori ci tengono a fare bene, ci sono tutti i presupposti perché possa essere una buona stagione per lui e per la squadra. Poi parla il campio, ovviamente".