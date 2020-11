MOVIOLA, Male Abisso: il secondo rigore non c'è

La moviola della partita tra Milan e Fiorentina vede un giudizio non troppo positivo per Rosario Abisso, come al solito un po' frettoloso nel giudicare gli episodi in area di rigore, scrive La Gazzetta dello Sport. La rosea sottolinea come il primo penalty concesso al Milan sia indiscutibile: Pezzella tocca il piede a Saelemaekers al momento del tiro ed è giusto anche il giallo. Il secondo rigore però è troppo generoso: Caceres allarga il braccio dopo la sterzata di Theo Hernandez, ma non c'è una trattenuta e il contatto pare davvero poco per la massima punizione. Il Var Mazzoleni non può intervenire, perché non c’è un chiaro ed evidente errore e Abisso avrebbe tutti gli elementi per valutare l’entità dell’episodio in campo. La spinta di Amrabat su Saelemaekers nel finale è troppo lieve per meritare il rigore. Voto in pagella: 5,5.