Moviola, il rigore al Crystal Palace non c'era: errore dell'arbitro

Moviola, il rigore al Crystal Palace non c'era: errore dell'arbitroFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:48Primo Piano
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio propone la moviola di Crystal Palace-Fiorentina. Non benissimo l'arbitro lituano Rumsas - si legge - È un errore assegnare il rigore al Crystal Palace, il VAR però non poteva che supportare la decisione del campo: l’intervento di Dodo è più goffo che imprudente e questa è l’unica caratteristica necessaria per considerare falloso un “late contact”, ovvero un contatto dopo il tiro.

Dodo scivola, arriva fra le gambe di Guessand, non alza i piedi, non c’è velocità nel suo intervento. Insomma, non siamo proprio nella definizione di imprudente: agire con noncuranza del pericolo o delle conseguenze per l’avversario. Lungo check infine sulla rete del 2-0, ma è Dodo che tiene in gioco Munoz sul passaggio di Kamada che poi darà vita alla rete. 