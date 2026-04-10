Polverosi sul CorSport: "La Viola dura un quarto d'ora. Quasi fuori"

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Sul Corriere dello Sport - Stadio è presente il commento di Alberto Polverosi a proposito di Crystal Palace-Fiorentina: "Non avevamo avuto fortuna col francese Turpin a Zenica e anche se l’importanza delle due partite non è minimamente paragonabile, pure ieri sera una squadra italiana ha fatto il primo passo fuori dalla Conference per un rigore che il lituano Rusmas si è tolto dalla testa.

[...] Esaurito l’episodio, meglio sgombrare il campo da equivoci: il Crystal Palace ha meritato di vincere senza alcun dubbio e meritati sono anche i tre gol di scarto. [...] La Fiorentina è stata in sofferenza in ogni zona del campo, ma soprattutto il suo fianco sinistro è diventato subito la terra di conquista degli inglesi. [...] La Fiorentina si è svegliata nel secondo tempo quando è passata a un calcio un po’ più verticale e in un quarto d’ora ha creato qualcosa di interessante, con la traversa di Fabbian (era un rigore in movimento, quindi un gol sbagliato), il colpo di testa di Gudmundsson e l’occasione per Piccoli. [...] I pochi segnali di ripresa visti nel primo quarto d’ora sono di nuovo scomparsi negli ultimi venti minuti quando il Crystal ha ripreso la partita in mano e ha spedito la Fiorentina praticamente fuori dalla Conference League col terzo gol".