Ufficiale Moreno saluta la Fiorentina: ufficiale il prestito al Levante

La notizia era nell'aria già da diversi giorni, adesso è arrivata l'ufficialità. Per la prossima stagione Matias Moreno sarà un calciatore del Levante. Lo ha comunicato anche la Fiorentina, squadra detentrice del suo cartellino. Questo quanto scritto sul sito dei viola:

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matias Moreno al Levante Unión Deportiva.

Nello specifico, secondo quanto appreso dalla nostra redazione il difensore, arrivato nelle scorse ore a Valencia si trasferirà in Spagna con la formula del prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto a 15 milioni. La Fiorentina si è garantita un controriscatto a 17 milioni, una cifra non banale, e valuterà attentamente il percorso dell'argentino classe 2003 nella prossima Liga. Acquistato l'estate scorsa dal Belgrano, in viola Matias Moreno ha giocato 10 gare (4 in campionato, 6 in Conference) e nel finale di stagione è stato schierato anche come esterno destro di difesa.