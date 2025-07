Cambia la Conference, c'è il Palace. Milenkovic e il Nottingham verso l'Europa League

Doveva essere un potenziale avversario in Conference League, invece la possibilità che le strade di Nikola Milenkovic e Fiorentina si incrocino in Europa sembrano svanire sempre di più. A scuotere il quadro delle coppe europee è stata la decisione emessa dalla UEFA nel pomeriggio, quando il massimo organismo calcistico europeo ha ufficialmente escluso dall'Europa League il Crystal Palace per la nota norma che vieta a due club posseduti dal solito proprietario di partecipare allo stesso torneo continentale. Confermato quindi il Lione in Europa League mentre le Eagles sono state retrocesse in Conference, coppa a cui parteciperà ancora la Fiorentina e a cui doveva partecipare anche il Nottingham Forest, qualificatosi tramite l'ultima Premier League. E invece, con la svolta di pochi minuti fa relativa al declassamento del Palace, la squadra di Milenkovic viaggia verso la "promozione" in Europa League al posto proprio dei londinesi.

La decisione assunta oggi - scrive Calcio e Finanza - può essere impugnata di fonte al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) e una volta che sarà presentato l’eventuale ricorso (e che ci sarà la conseguente decisione), la UEFA ufficializzerà anche la decisione sulla squadra che rimpiazzerà il Crystal Palace in Europa League: da regolamento però toccherà al Nottingham Forest.