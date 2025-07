Calciomercato Mandragora-Fiorentina, la volontà delle parti collima. Betis su Ghilardi, i viola osservano

vedi letture

Nuovo appuntamento quotidiano con Chi si compra? in versione "Flash" per gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Mandragora aspetta la Fiorentina

Il centrocampista rimane oggetto di dibattito all'interno del club. Mandragora aspetta e vuole rinnovare, mentre la società incontrerà i procuratori del giocatore perché la volontà delle parti collima: si intende raggiungere il rinnovo dell'ex Torino e accontentare le sue richieste per proseguire insieme. La settimana prossima avverrà un summit tra le parti coinvolte.

Betis su Ghilardi, la Viola osserva

Gli spagnoli si sono fiondati sul difensore del Verona offrendo circa 9 milioni. Il classe 2003 è un prodotto della Fiorentina che detiene tuttora il 50% della sua rivendita, motivo per cui guarda interessata a questa pista di mercato.