MONTELLA, Su IG: "Il meglio deve ancora venire"

Dopo essere intervenuto quest'oggi in conferenza stampa e poi essere partito con la squadra alla volta di Milano, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha voluto mandare un messaggio (tradotto anche in inglese) attraverso il proprio account Instagram. "Viola ovunque. La Fiorentina. I fiorentini. La nostra gente. I primi giorni di un nuovo cammino. Sensazioni positive. Ma è ancora presto. Troppo presto. Siamo un cantiere. Ma lavoriamo tutti con lo stesso obiettivo: riportare la Fiorentina in alto. C’è chi viene e c’è chi va. Ma tutto come da programma. La prima parte del ritiro va in archivio. Stanchi ma carichi. Affaticati ma compatti. Work in progress. Fly to USA.

Convinto, certo, che il meglio deve ancora venire". Ecco il post con uno scatto da Moena con i tifosi viola: