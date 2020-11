MONELLI, Inevitabile addio Iachini. Vlahovic-Cutrone...

L’ex attaccante viola Paolo Monelli ha parlato dei principali temi di attualità in casa Fiorentina, partendo dal ritorno in panchina di Cesare Prandelli. Ecco le sue parole: “Vlahovic? Quando tanti anni fa i ragazzi venivano inseriti, c'era una formazione di un certo peso e per loro era più facile. Se invece, come lui, ti trovi a dover sgomitare solo con altri giovani è più difficile emergere. Un giovane che secondo me ha fatto bene a Firenze è stato Babacar ma il problema è che se non viene data ai giovani la continuità non è facile. Chi farei giocare? Dalle parole di Prandelli, penso che vedremo una Viola più offensiva: io giocherei o con due punte o con un 4-3-3. Credo che alla fine si andrà verso questa soluzione. Non saprei chi tra Cutrone e Vlahovic mi dà più affidamento: devo vederli 5-6 partite di fila prima di dare un giudizio. Il cambio Iachini-Prandelli? Non si poteva evitare, serviva una scossa alla squadra anche se le colpe non sono state solo di Beppe".