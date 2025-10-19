Milan-Fiorentina, applausi dalla Curva Sud per Pioli, lui ricambia

Dagli inviati

Milan-Fiorentina, applausi dalla Curva Sud per Pioli, lui ricambiaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
di Lorenzo Della Giovampaola

Il trascorso per Stefano Pioli nel Milan è di quelli importanti. Uno scudetto vinto e tanti piazzamenti importanti con un rapporto speciale che si è creato tra l'attuale tecnico viola e l'ambiente rossonero. A testimoniare questo calore c'è stato un episodio nel pre-partita, in particolare nel riscaldamento della sfida di questa sera tra Milan e Fiorentina, con la Curva Sud che ha dedicato al suo ex allenatore cori ed applausi. Lui ha contraccambiato emozionato ma concentrato sulla partita di stasera.