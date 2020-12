MERCATO, Viola valutano Praet. De Paul e Cistana...

Come scritto dall'edizione odierna de La Nazione il mister della Fiorentina, Cesare Prandelli, avrebbe chiesto per il proprio centrocampo un regista puro. I nomi in ballo restano quelli di Torreira dell'Arsenal, attualmente in prestito all'Atletico Madrid, e Praet del Leicester. Per quanto riguarda De Paul l'argentino non lascerà Udine prima di giugno. In difesa piace ancora Cistana del Brescia.