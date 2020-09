MERCATO, Munteanu resta al Viitorul: no ai viola

Louis Munteanu, attaccante del Viitorul Constanta, ha rifiutato l'offerta della Fiorentina. Secondo quanto riportato da ziare.com, i viola avevano trovato l'accordo con il club rumeno per la cifra di 1,5 milioni di euro, ma il ragazzo, insieme hai genitore, ha deciso di declinare la proposta. Gheorghe Hagi, tecnico del calciatore ed ex Fiorentina, si è detto incredulo e sorpreso visto che non aveva mai sentito niente del genere, ma ha acconsentito al desiderio del classe 2002.