Mercato di gennaio svalutato: ecco chi rimane (per obbligo) e chi va via da Firenze

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Il futuro della Fiorentina è già cominciato. La Gazzetta dello Sport parla delle prime mosse di mercato dei viola. Nel momento in cui l’arbitro ha fischiato la fine della contesa col Genoa, decretando la matematica salvezza della Viola, è scattato in automatico pure l’obbligo di acquisto per Giovanni Fabbian e Marco Brescianini.

Per entrambi mezza stagione tutt’altro che esaltante, ma in qualche modo hanno contribuito alla risalita della Fiorentina e al raggiungimento dell’obiettivo: la permanenza in Serie A. Ancora tutto da decidere il destino di Daniele Rugani, arrivato con un obbligo condizionato alle presenze, mentre i due esterni prestati dalla Premier, Jack Harrison e Manor Solomon, sembrano destinati a salutare a fine campionato; per trattenerli servirebbero complessivamente poco meno di 20 milioni, ma salvo sorprese il club non sembra intenzionato a trasformare il diritto in acquisto a titolo definitivo. L’inglese non ha convinto mentre sull’israeliano, che aveva avuto un buon impatto, i dubbi sono legati anche alla sua fragilità (è stato fermo un mese e mezzo per un problema al polpaccio), chiosa la rosea.