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Ndour show con l'Under-21 dopo 30': gol del 2-0 e gara a tutto campo

Ndour show con l'Under-21 dopo 30': gol del 2-0 e gara a tutto campoFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:46Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Partita fin qui perfetta di Cher Ndour con l'Italia Under-21: il centrocampista viola, partito titolare come mezzala, la maglia numero 10 e la fascia di capitano, ha segnato al 26' il gol del momentaneo 2-0 degli Azzurrini nella sfida di Pescara contro la Polonia, match decisivo per la qualificazione diretta della Nazionale agli Europei di categoria.

Il racconto del gol: palla a Liberali sulla destra, cross del giocatore del Como e colpo di testa perfetto di Ndour, partito dalle retrovie, per il bis dell'Italia. Ndour, già dopo 5', era andato vicino al gol sempre staccando di testa e chiamando alla super risposta il portiere polacco Lubik.