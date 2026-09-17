Masini e l'aneddoto del red carpet a Venezia: "C'era la partita, l'ho vista in un bar"

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Marco Masini, ospite del vodcast di Adnkronos, ha ripercorso alcuni momenti della propria carriera soffermandosi anche sul suo grande amore per la Fiorentina: “Tifare purtroppo per la Fiorentina, è una sofferenza continua. Però è un’imperfezione perfetta. Perché è proprio la chiara forma d’amore che non si può cambiare. Il mio red carpet a Venezia? Stava per iniziare Venezia-Fiorentina.

Avevo adocchiato un bar di fronte dove c’era la possibilità di vedere Dazn. Allora ho detto: andiamo a prendere un caffè. Io non sapevo neanche chi ci fosse sul palco”. Masini ha infine commentato con entusiasmo il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina: “Sono molto felice, come ero dispiaciuto quando è andato via, e sono contentissimo sia tornato perché ha quella giusta garra e quel modo di fare che secondo me in questo momento è importante per un gruppo di giovani, molto giovani”.