Domani al Viola Park la conferenza di Vanoli pre-Napoli: ecco l'orario

Domani al Viola Park la conferenza di Vanoli pre-Napoli: ecco l'orario
Oggi alle 17:00Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Come comunicato dalla Fiorentina attraverso una nota, domani pomeriggio si terrà la conferenza stampa di Paolo Vanoli, tecnico della prima squadra viola, in vista della sfida di domenica alle 12,30 contro il Napoli. Ecco il dispaccio del club:

ACF Fiorentina informa che domani, venerdì 18 settembre, alle ore 16:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di Mister Vanoli in vista di Fiorentina – Napoli.