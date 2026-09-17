Domani al Viola Park la conferenza di Vanoli pre-Napoli: ecco l'orario
Come comunicato dalla Fiorentina attraverso una nota, domani pomeriggio si terrà la conferenza stampa di Paolo Vanoli, tecnico della prima squadra viola, in vista della sfida di domenica alle 12,30 contro il Napoli. Ecco il dispaccio del club:
ACF Fiorentina informa che domani, venerdì 18 settembre, alle ore 16:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di Mister Vanoli in vista di Fiorentina – Napoli.
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Vicedirettore e storica firma di Firenzeviola.it nonché voce di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola. Dopo le esperienze con La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, oggi collabora con La Nazione.
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