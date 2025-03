Mario Gomez: "Eravamo da Scudetto... se solo non esistessero gli infortuni"

vedi letture

L’ex attaccante della Fiorentina, Mario Gomez, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio tornando sul suo passato in maglia viola: "Se nel calcio non esistessero gli infortuni avremmo potuto puntare allo scudetto con Rossi e Cuadrado. Per me fu davvero triste lasciare Firenze, l’unica città in cui non mi sono affermato. Ma mi piace sempre tornarci, ho molti amici lì".

Adesso lavora in Red Bull?

"Esatto, sono direttore tecnico".

Insieme a Klopp, giusto?

"Sono insieme a lui, spero abbia visto i gol che ho segnato… (ride, ndr)".

Magari ci ripensa la Fiorentina...

"No, il mio tempo è finito, sono vecchio ormai”.