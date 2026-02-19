Contro lo Jagiellonia con un maxi turnover, il CorSport: "Viola vista derby"

"Viola vista derby", è questo il titolo del Corriere dello Sport sulla Fiorentina di questa mattina. Il quotidiano analizza il momento dei viola sottolineando come attraverso le scelte di Vanoli sia chiaro il messaggio di un club che inevitabilmente in questo momento ha più la testa sul campionato che sulla Conference: "La Fiorentina che questa sera sarà di scena a Bialystok per affrontare lo Jagiellonia è solo una timida copia della migliore versione possibile al momento.

In ballo ci sarebbe un’ipoteca sul passaggio del turno in quella Conference che ha visto sempre la Viola arrivare sino in fondo al torneo o quasi, ma il derby di lunedì con il Pisa, un autentico scontro diretto per la salvezza vale infinitamente di più di qualunque traguardo intermedio da cogliere in giro per l’Europa. Tanto turnover contro i polacchi, con l’insidia del gelo (previsti -8°), si proverà a fare il massimo, perché un risultato positivo trasmetterebbe serenità in vista del derby, ma è chiaro che la priorità è la salvezza".