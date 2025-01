MARÍ, No al Monza per il rinnovo, spinge per Firenze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime sul futuro di Pablo Marì condivise stamani dal Corriere dello Sport - Stadio. Come riporta il quotidiano, lo spagnolo ha fatto sapere ieri al Monza che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno, tuttavia i brianzoli non hanno fretta di cederlo. Prima devono garantirsi un successore all'altezza, che non è escluso possa essere Matias Moreno come contropartita tecnica. Pablo Marí è affascinato dalla corte della Fiorentina, quindi sta spingendo per andare via ma non accadrà prima di lunedì 13, quando Fiorentina e Monza avranno modo di confrontarsi a margine dell'incontro di campionato.