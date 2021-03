MARESCA, I precedenti: l'ultimo, un ko a... Marassi

Fabio Maresca sarà l'arbitro di Genoa-Fiorentina. Il fischietto della sezione di Napoli ha incontrato la Fiorentina in 5 occasioni, tutto sommato non così positive per la squadra viola in quanto trattasi di 2 pareggi, 2 sconfitte e una sola vittoria. L'ultima volta è coincisa con una sconfitta, tra l'altro anche recente: era lo scorso 14 febbraio e la Viola di Prandelli veniva battuta 2-1 dalla Sampdoria, per l'appunto a Marassi. L'unico successo agganciato dal club di viale Fanti con Maresca risale al 2017, contro il Chievo Verona, in trasferta, per 0-3.

Quanto al Genoa, sono più numerosi i precedenti con l'arbitro campano e cioè 12, di cui 2 pareggi, 6 sconfitte e 4 vittorie. Pure ai Grifoni l'ultimo match diretto da Maresca non è andato benissimo: 5 schiaffi incassati in casa del Sassuolo, il 29 luglio dello scorso anno.