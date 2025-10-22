Marco Ricci (mental coach): "La responsabilità di uscire da questa situazione è del tecnico"

Per capire come possa la Fiorentina ricostruire la forza interiore del gruppo squadra il quotidiano La Nazione ha intervistato il massimo esperto italiano di programmazione neuro linguistica e mental coach Marco Valerio Ricci. Queste le sue parole a partire dall'idea che la Fiorentina sia bloccata da una gabbia mentale: "È plausibile che lo sia. Credo tutto nasca dall'addio a sorpresa di Palladino e dall'arrivo di Pioli. Questo cambiamento così repentino di idee e metodi ha forse creato una "gabbia mentale" in alcuni giocatori. Forse proprio in quelli che in nazionale stanno rendendo benissimo e invece meno a Firenze. Magari in perché hanno bisogno di maggiore libertà d'azione".

Su tutti quindi Kean?

"Moise ha sempre reso quando dietro aveva dei grandi motivatori, qualcuno che gli dava fiducia e lo stimolava senza caricarlo di responsabilità. Sotto pressione invece è andato in difficoltà in tante situazioni".

Come si esce da questa situazione?

"Io uso un approccio scientifico. Io metto in campo una disciplina che si chiama "motivazione scientifica" che evidenzia come tante persone abbiano una predisposizione nel soddisfare bisogni con spinte motivazionali. L'allenatore deve capire le leve motivazionali di ogni giocatore e andare a toccare il tasto giusto. La responsabilità nel riuscire a dare una sterzata è solo del tecnico. Sta già provando a farlo ed è essenziale che riesca a spostare l'inerzia della squadra. Ci sono allenatori che sono famosi per questo. Mourinho fa il parafulmine e Conte il martello".