Marco Ottolini su Gudmundsson: "Può tornare. I viola non hanno l'obbligo di riscatto"

vedi letture

Intervistato dal quotidiano genovese Il Secolo XIX, il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini ha parlato, oltre che della stagione del Genoa, anche di Albert Gudmundsson e del suo possibile riscatto da parte della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "I viola hanno la possibilità di riscattarlo, non l’obbligo. A fine stagione ci vedremo e ne parleremo, se non lo riscattano dal primo luglio tornerà al Genoa. Se può restare in rossoblu? I giocatori forti me li terrei tutti ma questo è un caso molto particolare. Tante cose sono cambiate, a cominciare dal suo stipendio. Però adesso non è il momento, pensiamo alla salvezza".

Gudmundsson si è di nuovo infortunato, questi suoi problemi fisici la sorprendono?

"Un po’ sì, perché qui in due anni e mezzo non ne ha praticamente avuti. Mi dispiace, con Albert a volte ci sentiamo e mi auguro risolva tutto".

Il Direttore sportivo del Genoa ha parlato anche di De Gea, in estate accostato anche ai rossoblu. Queste le sue dichiarazioni alla domanda se l'estremo difensore spagnolo è un rimpianto o meno: "Non è mai stata un’opzione realistica. Non volevamo fare grandi investimenti sul portiere, bensì avere due portieri da Serie A tra cui un ragazzo di valore e affidabile come Leali".