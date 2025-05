Il Betis farà la Fiorentina migliore. La Nazione: "Signore e signori, buon divertimento"

Signore e signori, dunque, ecco Fiorentina-Betis. La Nazione, nelle sue colonne sportive, esordisce così il giorno della semifinale di ritorno di Conference League, con la squadra viola a caccia della terza finale europea di fila. Certo, costruire e inventarsi la partita perfetta non sarà facile contro un avversario che vanta una struttura simil-Champions - si legge - e quindi ben superiore al tasso medio della Conference come dell’Europa League. La Fiorentina però ha in mano carte altrettanto pregiata e di alta, altissima, qualità. De Gea e Kean sono profili altrettanto simil-Champions e accanto hanno compagni, vedi Fagioli, Gudmundsson e Gosens che in una serata come questa sono fra quei pochi capaci di concedersi una giocata che, da sola, può decidere il risultato. E l’accesso alla finale.

Il gol di Ranieri a Siviglia che ha dimezzato lo svantaggio viola, è stato una scintilla di orgoglio, personalità e coraggio che la Fiorentina si è messa dentro in vista e in attesa del match del Franchi. Il lavoro psicologico di Palladino ha fatto il resto, come il resto lo faranno la gente, i tifosi, che in un attimo hanno riempito quel che resta del ‘vero’ Franchi. Stadio tutto esaurito e curva Fiesole (emigrata in Ferrovia) pronta a un tifo che in qualche modo andrà a coprire quello colorato, assordante e tutto… spagnolo di Siviglia. Secondo il quotidiano, la Fiorentina davanti a un avversario che ‘gioca’ che inventa, crea e la pressa… farà la Fiorentina che in questa stagione matta è riuscita a inventarsi le cose migliori. Possesso palla, pressing alto e ricerca di Kean e della finalizzazione. Sì, senza rispetto dell’avversario. Proprio come la squadra di Palladino ha sempre fatto con le grandi. Una cosa è certa, Fiorentina-Betis sarà una partita intensa, bella e spettacolare. Signore e signori, buon divertimento - conclude il giornale locale -.