Palladino-Fiorentina fino al 2027. "Scelta logica, perché disperdere il lavoro?": il pensiero del CorSport

La notizia improvvisa del prolungamento di contratto tra Raffaele Palladino e la Fiorentina arrivata ieri pomeriggio ha colto un po' tutti di sorpresa, il giorno prima della partita più importante della stagione. Una scelta di programmazione con la quale i viola progettano già il loro futuro (questo il commento da parte di FirenzeViola.it), confermando il tecnico anche per l'anno prossimo. Ne ha parlato quest'oggi il Corriere dello Sport con un editoriale a cura di Alessandro Mita: "Mossa a sorpresa ma quasi scontata visto il feeling tra l’allenatore e Commisso, un segnale di continuità e di fiducia alla vigilia della gara che probabilmente deciderà la stagione.

Palladino è in un percorso di crescita personale, ha lavorato bene (il rilancio di Kean è un capolavoro, le 8 vittorie di fila in campionato un altro), ma ha avuto dei periodi di crisi (troppe volte si è vista una Fiorentina scialba, soprattutto contro le medio-piccole). Di certo, la scelta della società viola appare calcisticamente logica. Ha preso un allenatore dal Monza, lo sta vedendo fare esperienza, quell’esperienza che servirà la prossima stagione per provare a migliorare ancora: perché disperdere il lavoro fatto prima di aver capito fino in fondo dove potrà condurre? A Palladino, sul quale la tifoseria è divisa come lo è stata nei tre anni di Italiano, servono comunque i risultati per rafforzare la propria posizione, a partire appunto da stasera".