MANGANIELLO, Il jolly del 7-1: con lui Iachini sorride

Sarà il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo (e di professiore analista finanziario) l'arbitro della sfida di dopodomani in Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. Il bilancio del fischietto piemontese con la Fiorentina è sorprendente, visto che su tre sue direzioni che hanno visto i viola coinvolti i toscani hanno sempre vinto: è successo nel 2016 all'ultima di campionato (successo della Fiorentina per 4-2 all'Olimpico sulla Lazio), due anni dopo nel match Marassi tra Fiorentina e Genoa (vittoria per 3-2) ma soprattutto un anno fa sempre in Coppa Italia nella sfida tra i viola e la Roma, dove la squadra di Pioli trionfò con un perentorio 7-1 entrato nella storia. Più equilibrato invece il bilancio di Manganiello con l'Atalanta: su quattro partite da lui arbitrate con la Dea in campo, i nerazzurri hanno vinto due volte e pareggiato e perso una volta. Da sottolineare che l'unico ko dell'Atalanta con l'arbitro di Pinerolo è arrivato un anno fa in virtù del successo dell'Empoli (3-2) dell'allora tecnico Beppe Iachini.