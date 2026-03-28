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Mandragora a parte per recuperare dall'infortunio, per tre lavoro programmato

Mandragora a parte per recuperare dall'infortunio, per tre lavoro programmato
Oggi alle 15:18Primo Piano
di Luciana Magistrato

Mandragora, Brescianini, Fortini e Parisi non prendono parte all'allenamento in gruppo con il resto della squadra e, dopo aver salutato i tifosi, sono rientrati in palestra o lavorano a parte. Il centrocampista viola in particolare prosegue il suo programma di recupero dopo il problema fisico accusato prima della partita con l'Inter. Gli altri invece si allenano in campo ma con un lavoro personalizzato. Parisi, applaudito e Brescianini, si riscaldano infatti a bordo campo.