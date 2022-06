M. SERENA, Biraghi difensore completo. Cabral...

Michele Serena, difensore ex Fiorentina passato a Firenze per tre stagioni a inizio anni '90, ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina e degli eventuali punti in cui rinforzare la rosa: "Mi auguro che la squadra viola sarà in crescita anche il prossimo anno. L'Europa darà prestigio alla società, la proprietà è forte e l'allenatore è bravo. Ci sono le basi per qualcosa di importante per il futuro. Italiano, come Malesani ai miei tempi a Firenze, è arrivato in viola dopo tanta gavetta. Spero gli mettano a disposizione giocatori per alzare il livello della rosa. Penso ci sia la volontà di scrivere una squadra più forte dell'anno scorso, dando continuità alle idee dell'allenatore.L'impegno europeo è un problema in più e implica una preparazione diversa. I recuperi saranno più difficili e anche nella composizione della rosa penso che possa incidere il fatto di avere una competizione in più.

Biraghi? Il mio giudizio è sempre lo stesso, anche quando veniva criticato lo ritenevo un ottimo giocatore: ha qualità importanti sia fisiche che tecniche, con un gran piede sinistro. A me è sempre piaciuto, è un terzino completo. Su Cabral: mi ha dato comunque buone impressioni, anche se era difficile arrivare a gennaio dopo quello che aveva fatto Vlahovic. Però sa attaccare bene la profondità e dialogare coi compagni, questi sei mesi sono stati di apprendistato".

Serena ha detto anche la sua sul mancato riscatto di Lucas Torreira: "Sono decisioni difficili, ma arriveranno altri che cercheranno di sostituirlo al meglio. Ho letto di qualche possibile scaramuccia tra il calciatore e qualcuno dell'ambiente, anche lui poteva essere più chiaro invece di lanciare il sasso e nascondere la mano".