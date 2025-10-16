Lesione al soleo: Rabiot out per la Fiorentina. Il punto sugli infortuni del Milan

Redazione FV

Brutte notizie per il Milan che domenica ospita la Fiorentina. Dopo il forfait di Pulisic (i cui esami sono slittati a domani a causa dell'aereo perso dal giocatore americano), arriva un'altra perdita per la gara con i viola. La risonanza fatta da Adrien Rabiot ha rilevato infatti una lesione del muscolo soleo e sarà rivalutato tra 10 giorni. 

Riiguardo agli altri infortunati , Estupiñán ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata in nazionale e poi ha svolto un lavoro di corsa sul campo mentre Saelemaekers si è allenato individualmente sul campo, il recupero procede positivamente. Lo riporta Milannews.