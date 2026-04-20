Dagli inviati Vanoli (s.stampa): "Sofferto dal punto di vista fisico. Dalle ultime 5 mi aspetto tanto"

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Dal Via del Mare, Paolo Vanoli in sala stampa ha commentato così il pari tra Lecce e Fiorentina: "Temevo molto questa partita dopo gli impegni che abbiamo avuto e le assenze di alcuni giocatori. Nel secondo tempo abbiamo pagato tanto dal punto di vista fisico, nel primo abbiamo fatto abbastanza bene trovando Gud tra le linee. Però abbiamo sbagliato troppo tecnicamente e in questi campi quando hai un'occasione come quella di Piccoli cambiava tutta la partita".

Come sta Gosens? E gli 8 punti sono una garanzia di salvezza?

"Gosens ha avuto un problema al flessore, speriamo non sia niente di importante lo valuteremo in questi giorni. Bravo Balbo che è stato in partita nonostante loro spingessero molto di più dalla sua parte, ha fatto una buona prova. I 3 punti con la Lazio erano importanti per arrivare qui con più tranquillità, ci manca l'ultimo pezzettino ed è il più difficile. Ora avremo la settimana tipo e spero piano piano di recuperare qualcuno".

Ci sarà tempo per giocare bene?

"Lo si cerca sempre, stasera abbiamo commesso tanti errori. Dobbiamo migliorare su questo aspetto, la tecnica è un aspetto fondamentale per non buttare via tutto. A volte la freschezza fisica ti aiuta. Nel secondo tempo non siamo mai riusciti a tenere palla in attacco".

Cosa si aspetta dalle ultime 5 partite?

"Mi aspetto tanto, da me stesso e dai giocatori. Gli ho detto che pretendo molto fino alla fine. Dobbiamo mettere anche una mentalità per costruire il futuro, io cerco sempre di spingere anche per rispetto dei tifosi".