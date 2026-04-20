Dagli inviati Pongracic (s.stampa): "Punto importantissimo. So quanto è difficile a Lecce"

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Marin Pongracic ha parlato così dalla sala stampa del Via del Mare dopo il pareggio contro il Lecce::"Un punto importantissimo, ovviamente volevamo vincere ma il punto è importante per tenere lontano il Lecce. Io sono stato due anni qui e so che queste partite sono difficili da giocare anche per le grandi perché il Lecce ci mette sempre il cuore e quando lo stadio si riscalda è difficile fare qualcosa di buono. Potevamo fare meglio ma possiamo essere contenti del punto".

Un altro gol di testa.

"In ogni gol preso puoi sempre fare meglio ma sapevamo che loro fisicamente sono pericolosi sui calci da fermi. Dovevamo difendere meglio ma nel calcio si fanno errori, sennò sarebbe sempre 0-0. Dobbiamo migliorare ma è un processo".

Come si è visto in campo?

"Ho messo il cuore perché sapevo quanto era importante questa partita. Con una vittoria potevamo chiudere tutto e la volevamo, non so se sia stata una delle partite migliori della mia avventura con la Fiorentina".

Un po' del suo cuore è rimasto a Lecce?

"Sì ovviamente, qui ho fatto un passo importantissimo e ho trovato continuità per la prima volta nella mia carriera specialmente nel secondo anno. Poi fuori dal campo ho trovato persone eccezionali".