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Le tenere immagini di Gosens babbo: gioca in campo con i bambini

Le tenere immagini di Gosens babbo: gioca in campo con i bambini
Oggi alle 16:50Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dagli inviati Luciana Magistrato, Andrea Giannattasio e Niccolò Santi

Ad allenamento finito, il terzino della Fiorentina Robin Gosens è rimasto sul terreno di gioco a calciare il pallone e giocare con i suoi bambini, suscitando tenerezza tra chi era ancora sugli spalti. 