Dagli inviati
Le immagini dell'arrivo della squadra al Viola Park e dell'ingresso in campo
La squadra è arrivata allo stadio Curva Fiesole con le golf-cart ed è stata accolta dai tifosi con applausi, così come l'ingresso sull'erba dello stadio "Curva Fiesole". Sugli spalti 2000 tifosi (massimo consentito) divisi tra le due tribune.
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Primo Piano
La forza viola dell’unità tra rinascita e futuro: Vanoli (per ora) blindato. Kean trascinatore azzurro: ora regali la stessa qualità a Firenze. Un vivaio d’eccellenza per sognare oltre la salvezzadi Andrea Giannattasio
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Copertina
FirenzeViolaLa delusione azzurra di Fagioli potrebbe durare poco. E intanto il mercato lo tiene d'occhio
Luca CalamaiPerché va confermato Vanoli, perché serve un altro tecnico. Perché va trattenuto Kean, perché va ceduto a 62 milioni. Nella prossima stagione Fagioli deve fare il capitano
Lorenzo Di BenedettoKean, la Nazionale e il finale di stagione della Fiorentina: l'Italia avrà un peso non da poco. Vanoli e la tensione post Inter: ancora non è il tempo di dire "bravi" dopo un pareggio. 13 gare valgono più del resto della stagione
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