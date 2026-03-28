Dagli inviati

Le immagini dell'arrivo della squadra al Viola Park e dell'ingresso in campo

Le immagini dell'arrivo della squadra al Viola Park e dell'ingresso in campo
Oggi alle 15:30Primo Piano
di Luciana Magistrato
fonte Dagli inviati Luciana Magistrato, Andrea Giannattasio e Niccolò Santi

La squadra è arrivata allo stadio Curva Fiesole con le golf-cart ed è stata accolta dai tifosi con applausi, così come l'ingresso sull'erba dello stadio "Curva Fiesole". Sugli spalti 2000 tifosi (massimo consentito) divisi tra le due tribune.