LAZIO-FIORENTINA 1-2, Finale clamoroso, ma sono 3 punti!

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina perde diversi anni di vita ma esce dall'Olimpico con 3 punti dopo una partita contro la Lazio che può essere una svolta come fu all'andata: il tabellino finale dice 2-1 per i viola ma è successo praticamente di tutto, soprattutto nel finale. Perché dopo un inizio fantastico della Fiorentina con il doppio vantaggio firmato Adli e Beltran con due azioni corali, oltre a un palo in rovesciata colpito da Gudmundsson, nel secondo tempo l'arbitro Rapuano perde la bussola e di nervi la Lazio si rifà sotto.

Marusic segna in mischia al 92' su un'indecisione di De Gea e della difesa, poi dopo che la Viola fallisce diverse occasioni in ripartenza e Palladino viene espulso, prima è proprio De Gea a salvare su un tiro di Marusic, mentre Pedro colpisce il palo interno un minuto dopo la fine del tempo supplementare. Alla fine quello che conta è la vittoria che rilancia la Fiorentina in zona Europa: sono 36 i punti in classifica.