LAZIO-FIO 0-2, Che inizio della Viola! Beltran raddoppia

© foto di Federico De Luca 2024

Un inizio fantastico della Fiorentina a Roma con il doppio vantaggio viola già nei primi 18 minuti. Dopo la prima rete di Adli è Beltran a mettere in rete il raddoppio dopo una grande azione sull'asse Folorunsho-Dodo: il brasiliano entra in area dopo che il centrocampista lavora alla perfezione un lancio di Pongracic, mette in area un cross perfetto che Beltran di testa infila all'angolino. Che inizio della squadra di Palladino!