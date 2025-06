Lavori al Franchi, tutte le novità. La Repubblica-Firenze: "Riaperti alcuni settori"

vedi letture

La Repubblica-Firenze fa il punto sui lavori allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Grandi impalcature lungo tutta la tribuna centrale, il completamento delle basi su cui sorgerà la nuova curva Fiesole e altri lavori in Maratona, dove alcuni spazi sono stati completati rispetto a un anno fa e sono stati dichiarati disponibili per la campagna abbonamenti che partirà a breve. Sono questi gli aggiornamenti principali dal cantiere dello stadio Franchi.

Con la fine del campionato l’iter dei lavori prosegue con meno intoppi rispetto alla stagione regolare e con la speranza che i quattro mesi senza partite diano un’accelerata a un cronoprogramma che dovrà prevedere entro il 2026 la fine del primo lotto di lavori, quello finanziato dal Pnrr per 150 milioni. Dai lavori già terminati sono tornati a disposizione della Fiorentina per la biglietteria e di conseguenza per gli abbonamenti alcuni settori in Maratona, come la maratona centrale e laterale e i parterre coperti e scoperti, mentre entro il 2026 si procederà anche alla riprofilatura della Maratona per aumentare la larghezza dei gradoni, compresa l’impermeabilizzazione e l’installazione delle nuove sedute, parapetti e recinzioni.