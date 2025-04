La Viola ha l'opzione unilaterale per De Gea. Gazzetta: "Sì ma non forzerà"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sui giocatori da confermare più "scottanti" in casa viola. Uno dei quali è David De Gea. La Fiorentina ha la possibilità di far valere un’opzione unilaterale a proprio favore e legare il portiere in automatico fino al 2026. Ma è anche vero che, per una sorta di gentleman agreement, i dirigenti non forzerebbero mai la situazione nei confronti del fuoriclasse della porta e, nonostante la forza dell’accordo, vorrebbero che De Gea rimanesse in modo assolutamente convinto, felice di legarsi alla piazza per un altro anno, se non addirittura fino al 2027.

Pensare a un De Gea fuori ambito internazionale sarebbe quasi un paradosso anche se l’ex United a Firenze è molto felice e si trova benissimo in città con tutta la sua famiglia.