La soddisfazione di Commisso. Corr.Fio: "Fosse per lui confermerebbe Vanoli"

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Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla anche delle parole di Giuseppe Commisso che dopo il fischio finale di Fiorentina-Genoa ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'obiettivo raggiunto. Fosse per lui - scrive il quotidiano - almeno ricordando quello che fece il padre Rocco con Iachini, la conferma di Vanoli probabilmente sarebbe già cosa fatta. Ma in mezzo c’è l’opinione di Paratici. Uno che smania dalla voglia di rivoluzionare il mondo viola e che sta sondando il mercato internazionale alla ricerca di profili capaci di riaccendere una città delusa